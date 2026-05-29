EE.UU. asegura que Irán hizo «concesiones significativas, sustanciales y trascendentes»

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Redacción internacional, 29 may (EFE).- El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo «concesiones significativas, sustanciales y trascendentes» en las negociaciones de paz, mientras continúan las especulaciones sobre un acuerdo para poner fin a la guerra.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Miller rechazó detallar el contenido de las cesiones pero sí aseguró que «habrían sido imposibles hace poco tiempo».

Asimismo, negó que hubiese un acuerdo definitivo sobre la mesa, en respuesta a la información publicada horas antes por el portal Axios, que afirmaba que los negociadores estadounidenses habían alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, algo que Teherán negó poco después.

Miller garantizó que la «reapertura total» de esta estratégica vía estaría en esa lista de concesiones, en línea con las reclamaciones que la Casa Blanca lleva haciendo desde el inicio de la guerra, tras los bloqueos por parte de Irán en respuesta a la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

El autor de la agenda presidencial dijo que Estados Unidos nunca aceptaría que Irán desarrolle armas nucleares, una línea roja para el presidente, Donald Trump, y argumento que ha utilizado la Casa Blanca para justificar la guerra.

Washington aseguró este viernes que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el «alto el fuego se mantiene», mientras que las partes consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo se firmaría en cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente. EFE

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