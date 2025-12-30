EE.UU. atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el New York Times

1 minuto

Washington, 29 dic (EFE).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó este lunes el New York Times.

Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por el Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes bajo anonimato indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales. EFE

dte/nvm