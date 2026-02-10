EE.UU. ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un superviviente

1 minuto

Washington, 09 feb (EFE).- El Comando sur de EE.UU. atacó este lunes una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y durante el ataque dos tripulantes fueron asesinados y otro más sobrevivió.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que luego del ataque la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo. EFE

