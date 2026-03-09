EE.UU. aumenta a 36.000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio

Washington, 9 mar (EFE).- Estados Unidos evacua a más de 36.000 de sus ciudadanos que se encontraban en diferentes países de Oriente Medio antes del comienzo de la Operación Furia Épica lanzada sobre Irán hace 10 días.

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, dijo que la cifra de connacionales evacuados llegó a los 36.000 este lunes, en su cuenta oficial de X.

El Departamento de Estado agregó que se encuentran aumentado los recursos disponibles para conectar a personas en diferentes territorios de la región para ejecutar su regreso al país norteamericano.

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott dijo a la prensa local que pese a que los vuelos comerciales han comenzado a aumentar, continúan operando vuelos chárter y operaciones de transporte terrestre.

Durante la primera semana de conflicto, la Administración del presidente, Donald Trump, recibió fuertes criticas por la gestión de la evacuación de sus connacionales y haber emitido alertas en sus consulados tres días después de haber iniciado los ataques. EFE

