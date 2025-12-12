EE.UU. aumentará la cooperación médica en Panamá en 2026

Ciudad de Panamá, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ampliará la «asistencia médica» en Panamá durante 2026 al «desplegar» más equipos para brindar atención primaria, especializada y veterinaria para beneficiar a 10.000 pacientes, según detalló este viernes la embajada del país norteamericano tras donar medicamentos.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, y el ministro panameño de Salud, Fernando Boyd, recibieron 4.000 libras (1.800 kilos) de medicamentos donados por el Comando Sur de EE.UU., días después de que llegó al país centroamericano un equipo médico de la misma dependencia militar que rotará por distintos centros de salud, como informó la delegación diplomática el pasado martes.

«Bajo el presidente (Donald) Trump, estamos eliminando las ONG infladas y a los intermediarios burocráticos para poner los recursos directamente en manos de los médicos y los pacientes panameños. Estos medicamentos tratarán la hipertensión, la diabetes, las infecciones y el dolor de miles de panameños», dijo el embajador estadounidense este viernes.

«Mientras que nuestros equipos médicos rotativos seguirán ampliando la atención a más de 10.000 personas en todo el país en 2026. Esta cooperación eficiente y orientada a resultados, a través de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’ refleja la fortaleza de la asociación entre Estados Unidos y Panamá», agregó.

Estados Unidos a través de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’ estará «ampliando la asistencia médica durante 2026 mediante el despliegue de equipos médicos estadounidenses en 27 localidades de Panamá para brindar atención primaria, especializada, preventiva, odontológica y apoyo veterinario», señala un comunicado oficial.

El Gobierno panameño y el embajador ya habían informado esta semana sobre la mayor presencia médica de EE.UU. a través de ese programa, que tiene una duración de 11 meses para beneficiar a 27 comunidades, después de dar la bienvenida a un equipo médico el Comando Sur para trabajar en dos hospitales públicos.

El anuncio se da durante la entrega oficial de medicamentos y suministros médicos valorados en 75.000 dólares estadounidenses, proporcionados por el Comando Sur de Estados Unidos al Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá, de manera directa, destaca el comunicado.

Este aumento de la cooperación médica sucede después de que en abril pasado ambos países firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad que generó inicialmente cierta polémica en el país centroamericano al aumentar presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

Ese acuerdo se firmó después de que el presidente estadounidense expresara su intención por recuperar el control sobre el Canal de Panamá, en manos de EE.UU. hasta 1999, para contrarrestar la «influencia maligna» de China en el paso interoceánico, una versión siempre rechazada por el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino. EFE

