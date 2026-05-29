EE.UU. autoriza un contrato que permite a KalshiEX operar sobre el precio del bitcoin

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Washington, 29 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos aprobó este viernes la cotización de un contrato financiero vinculado al precio del bitcoin, presentado por la plataforma KalshiEX, abriendo la puerta a que inversores puedan exponerse al movimiento de la criptomoneda dentro de un mercado regulado sin necesidad de comprarla directamente.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), el nuevo acuerdo denominado como BTCPERP, permitirá a los participantes tomar posiciones sobre la evolución del precio del bitcoin sin necesidad de comprar la criptomoneda directamente, utilizando un instrumento financiero que replica su comportamiento dentro de un entorno regulado.

La CFTC explicó que la decisión se tomó tras revisar la solicitud de la empresa y confirmar que el contrato cumple con las normas vigentes en materia de supervisión, transparencia y protección del mercado.

La plataforma KalshiEX, LLC opera en el sector de los mercados de predicción y en los últimos años, Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, ha participado como asesor financiero, según información divulgada por la propia compañía.

El contrato funciona como un derivado perpetuo, es decir, su valor sigue de forma continua el precio del bitcoin y no tiene fecha de vencimiento, lo que permite mantener posiciones abiertas de manera indefinida dentro del mercado.

La agencia reguladora añadió que este tipo de instrumentos no es adecuado para todos los activos y que su aprobación se realiza caso por caso dentro de su marco de supervisión. EFE

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