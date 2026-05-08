EE.UU. bloquea el tránsito de 73 buques a puertos iraníes tras nuevos ataques en Ormuz

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- El Ejército estadounidense informó este viernes de que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

El Comando Central del Ejército (Centcom) estadounidense detalló que se trata de buques cisterna con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13.000 millones de dólares.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones «serias» de un acuerdo de paz.

«Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación», afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Según los datos divulgados hoy por Centcom, con sede en Florida, más de 50 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento del bloqueo, mientras que 73 buques cisterna permanecen sin poder transportar el petróleo.

Para ejecutar la operación, Estados Unidos señaló que mantiene desplegados más de 15.000 soldados, más de 200 aeronaves y más de 20 buques de guerra.

Entre los recursos utilizados figuran portaaviones, destructores con misiles guiados, aeronaves de vigilancia y reconocimiento, aviones de combate, buques anfibios y aeronaves no tripuladas.

Este viernes se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones repentinas de la víspera en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes intercambiaron una serie de ataques recíprocos.

Irán condenó este viernes los ataques de Estados Unidos contra varios puntos de su costa anoche, una acción que calificó de no provocada y una violación del alto el fuego. EFE

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