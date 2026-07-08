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EE.UU. bombardea de nuevo a Irán, tras el fin de la tregua anunciado por Trump

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Washington, 8 jul (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM aseguró -en su cuenta de X- que «Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital» y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes. EFE

dte/jrg

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