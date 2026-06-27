EE.UU. bombardea de nuevo Irán tras un presunto ataque contra un petrolero en Ormuz

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Washington, 27 jun (EFE).- Estados Unidos lanzó este sábado una nueva serie de bombardeos contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al presunto ataque con un dron iraní contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

«Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado. EFE

aaca/cpy