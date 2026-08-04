EE.UU. cancela la visa de la embajadora de Brasil por demora en avalar a su representante

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Washington, 4 ago (EFE).- Estados Unidos canceló este martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, como medida de reciprocidad por la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia.

El funcionario, que habló con un grupo reducido de periodistas bajo condición de anonimato, explicó que la visa de Viotti será restablecida una vez Brasil otorgue el permiso al candidato estadounidense y advirtió que Washington no descarta adoptar nuevas medidas recíprocas si persisten las restricciones impuestas a sus diplomáticos.

La decisión responde a una serie de desacuerdos diplomáticos acumulados durante el último año. Según explicó, Brasil ha retrasado el otorgamiento del beneplácito al embajador estadounidense designado, Danny Parson, y ha dado señales de que no resolverá el trámite hasta después de las elecciones brasileñas.

También, afirmó que las autoridades brasileñas negaron en marzo visas a una delegación estadounidense que viajaría a un foro sobre minerales críticos y, más recientemente, rechazaron los visados del subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) y de uno de sus adjuntos para una visita que Washington calificó de rutinaria.

A juicio del funcionario, esas restricciones impidieron a diplomáticos estadounidenses realizar su trabajo habitual y motivaron la respuesta basada en el principio de reciprocidad.

La disputa diplomática se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Brasilia, marcada por las posiciones de la Administración de Donald Trump sobre la política interna brasileña y las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Trump se ha convertido en un actor relevante en la pugna entre el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y candidato opositor.

Lula ha cuestionado la postura estadounidense y pidió a Trump no intervenir en el proceso electoral brasileño.

«Creo que Trump conoce poco Brasil… si lo conoce por la relación con la familia Bolsonaro, conoce poco Brasil», afirmó el mandatario brasileño, quien reclamó «el mismo respeto por Brasil» que él tiene por Estados Unidos. EFE

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