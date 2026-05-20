EE.UU. celebra el acuerdo de la UE pero advierte de que examinará «enmiendas restrictivas»

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Washington, 20 may (EFE).- Estados Unidos celebró este miércoles el acuerdo alcanzado por las instituciones de la Unión Europea (UE) para ratificar el pacto comercial firmado con Washington el año pasado, aunque advirtió de que examinará si la legislación europea se ajusta plenamente a lo acordado.

«Los Estados Unidos acogen con satisfacción los avances realizados por la Unión Europea en la implementación del Acuerdo de Turnberry, que promete brindar un acceso histórico al mercado para los exportadores estadounidenses», escribió en X la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

No obstante, la Administración estadounidense precisó que continuará revisando «determinadas enmiendas restrictivas» incluidas en la legislación actual de la UE, con el objetivo de evaluar si su contenido «cumple» con lo establecido en la declaración conjunta que sustenta el pacto.

«El recorte de aranceles es solo uno de los aspectos del acuerdo», matizó tras incidir en que Bruselas debe abordar también «las barreras no arancelarias y las cuestiones regulatorias identificadas en la declaración conjunta».

«Estas han limitado injustamente el acceso de EE.UU. al mercado de la UE durante años», añade el mensaje.

La UE alcanzó este miércoles un acuerdo para implementar el pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado y que fija un arancel del 15 % a la mayoría de productos europeos a cambio de eliminar los gravámenes a los bienes industriales estadounidenses, e incluye salvaguardas para los Veintisiete.

El acuerdo se alcanzó el martes después de que la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordasen tras varias rondas de negociaciones las condiciones para suspender las preferencias arancelarias a Estados Unidos si el presidente Donald Trump incumple el trato. EFE

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