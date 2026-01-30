EE.UU. celebra el fallo en contra del operador hongkonés en puertos del Canal de Panamá

Washington, 30 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Panamá que declaró «inconstitucional» la concesión a un conglomerado de Hong Kong de dos puertos del canal, en medio de las presiones de Washington.

«Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China», escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en la red X. EFE

