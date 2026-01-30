The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. celebra el fallo en contra del operador hongkonés en puertos del Canal de Panamá

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 30 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Panamá que declaró «inconstitucional» la concesión a un conglomerado de Hong Kong de dos puertos del canal, en medio de las presiones de Washington.

«Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China», escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en la red X. EFE

er/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR