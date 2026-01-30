EE.UU. celebra el fallo en contra del operador hongkonés en puertos del Canal de Panamá

Washington, 30 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este viernes el fallo de la Corte Suprema de Panamá que declaró «inconstitucional» la concesión a un conglomerado de Hong Kong de dos puertos del canal, en medio de las presiones de Washington.

«Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China», escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en la red X.

Al inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según el mandatario, tiene China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.

Marco Rubio visitó Panamá en febrero del año pasado, en su primer viaje al exterior como secretario de Estado, y se reunió con el presiente panameño, José Raúl Mulino, quien prometió una auditoría sobre las concesiones en el Canal.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que desde 1997 opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambos extremos del canal.

CK Hutchison acordó el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

En ese contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema contra la concesión a PPC, basadas en una auditoría que reveló «numerosas irregularidades» en el contrato.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que «es y seguirá siendo panameña» en palabras del presidente panameño. EFE

