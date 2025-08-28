EE.UU. celebra el inicio del proceso para reimponer las sanciones de la ONU a Irán

Washington, 28 ago (EFE).- El Gobierno de EE.UU. celebró este jueves el arranque, activado por los países del E3 (Reino Unido, Alemania y Francia), de un proceso de 30 días de duración para reimponer sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

«Estados Unidos agradece el liderazgo de nuestros aliados del E3 en este esfuerzo. En las próximas semanas, trabajaremos con ellos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para completar con éxito la reimposición de las sanciones y restricciones internacionales contra Irán», afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio subrayó que «estos aliados europeos, el E3, han expuesto claramente el continuo incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares».

Apuntó que Londres, París y Berlín podrían haber iniciado este proceso «en cualquier momento desde 2019», pero que optaron «por buscar primero una mayor interacción y diálogo para proporcionar a Irán una vía de escape diplomática a su estrategia de escalada nuclear».

Con base en el acuerdo nuclear de 2015 (que EE.UU. abandonó durante el primer mandato de Donald Trump), Reino Unido, Francia y Alemania tienen la posibilidad de restablecer las sanciones internacionales de Naciones Unidas contra Irán antes del 18 de octubre.

El secretario de Estado insistió en que «al mismo tiempo, Estados Unidos sigue dispuesto a dialogar directamente con Irán, en pos de una solución pacífica y duradera a la cuestión nuclear iraní».

Las conversaciones sobre el programa atómico del régimen ayatolá entre Teherán y Washington permanecen suspendidas desde los ataques israelíes y estadounidenses de junio sobre instalaciones clave del programa nuclear iraní.

«Insto a los líderes iraníes a que tomen las medidas inmediatas necesarias para garantizar que su nación nunca obtendrá un arma nuclear, a que sigan el camino de la paz; y, por consiguiente, a que promuevan la prosperidad del pueblo iraní», concluye el texto rubricado por Rubio. EFE

