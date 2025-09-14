EE.UU. celebra la calma en Nepal y espera trabajar con el gobierno interino de Karki

2 minutos

Katmandú, 14 sep (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Nepal, Dean R. Thompson, dio la bienvenida este domingo al restablecimiento de la calma en Nepal tras las protestas que provocaron la dimisión del ex primer ministro, K.P. Sharma Oli, y en las que murieron al menos 51 personas, y mostró la disposición de su país a trabajar con el nuevo gobierno interino nepalí.

«La honorable Sushila Karki ha sido nombrada primera ministra del Gobierno interino de Nepal. Damos la bienvenida al restablecimiento de la calma y a una resolución pacífica tras los trágicos acontecimientos de la semana pasada», dijo el embajador en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Thompson añadió que Washington espera «trabajar con el gobierno interino en los próximos meses mientras se preparan para nuevas elecciones». Los comicios legislativos tendrán lugar el 5 de marzo de 2026.

El embajador elogió al presidente nepalí, Ram Chandra Poudel, y a los líderes del movimiento juvenil «Generación Z» «por su compromiso con una solución democrática».

«Reconocemos al Ejército de Nepal (…) por su papel fundamental en la restauración del orden y en facilitar una transición pacífica hacia un gobierno civil», añadió Thompson.

Nepal vivió esta semana una oleada de protestas anticorrupción lideradas por jóvenes, que fueron avivadas por el veto impuesto por el anterior Ejecutivo nepalí a varias redes sociales en el país.

Las manifestaciones precipitaron la dimisión del ex primer ministro Sharma Oli, próximo a China, y la llegada al poder el pasado viernes, como primera ministra interina, de la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, de 73 años, que se convirtió en la primera mujer jefa de gobierno en Nepal.

Durante las protestas murieron al menos 51 personas, alrededor de un millar resultaron heridas, y fueron incendiados el parlamento de Nepal, residencias de mandatarios y sedes de partidos políticos.

Miembros de «Generación Z», un movimiento sin líderes claros y que se organizó principalmente a través de la plataforma Discord, podrían entrar ahora en el gabinete de Karki, del que se prevé que se conozcan los integrantes en las próximas horas. EFE

dlh-jgv/alf