EE.UU. cerrará un acuerdo comercial con Guatemala tras la inversión de una firma cervecera

Washington, 15 nov (EFE).- Estados Unidos anunció un marco para un nuevo acuerdo comercial con Guatemala que, según fuentes oficiales, se vio impulsado por negociaciones que incluyeron a una destacada cervecería guatemalteca, considerada clave para destrabar avances en temas de acceso al mercado y certificaciones.

El vicecanciller, Christopher Landau, reveló este viernes que la firma guatemalteca Castillo Hermanos, dueña de la firma cervecera más importante del país centroamericano, adquirió Harvest Hill Beverage Co., que «produce bebidas icónicas y da empleo a miles de personas en seis fábricas estadounidenses», por 1.400 millones de dólares.

El Gobierno estadounidense enmarcó este acercamiento dentro de un esfuerzo mayor para «profundizar una relación económica más recíproca».

El acuerdo, que se construye sobre el tratado CAFTA-DR vigente desde 2006, contempla que Guatemala elimine o simplifique una serie de barreras no arancelarias que afectan exportaciones estadounidenses.

Según el subsecretario de Estado, la compra de Harvest Hill refleja cómo la inversión extranjera guatemalteca puede «generar empleo y riqueza en Estados Unidos».

Landau recalcó que también sienta un precedente para que otras compañías guatemaltecas participen en el mercado estadounidense bajo las nuevas reglas comerciales.

Además, el acuerdo fue anunciado un día después de que Estados Unidos anulara los aranceles recíprocos para países que mantienen buenas relaciones diplomáticas con la Administración del presidente, Donald Trump, entre ellos Guatemala.

En un comunicado conjunto, Estados Unidos y Guatemala se comprometieron a trabajar «en las próximas semanas» para preparar el acuerdo comercial para su firma, algo que confían en que ocurra «pronto». EFE

