EE.UU. cierra temporalmente su Agencia Consular en Bolivia tras la captura de Marset

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La Paz, 15 mar (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Bolivia anunció el cierre provisional de su Agencia Consular en la región de Santa Cruz (este), la única que tiene en el país, como medida preventiva tras la captura el viernes del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la detención de al menos ocho personas vinculadas a su organización.

«Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La Agencia Consular de EE.UU. en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo hasta al menos el viernes 20», señala la alerta de seguridad de la delegación diplomática.

Asimismo, pide a los residentes estadounidenses «monitorear los medios locales», prestar atención a su entorno y «mantener un perfil bajo».

La Policía capturó a Marset la madrugada del viernes durante un operativo en un barrio de Santa Cruz, en el que primero se intervino una casa donde estaba su grupo de seguridad, integrado por cuatro personas, entre ellas una mujer. Posteriormente se actuó en una segunda vivienda situada a ocho minutos de distancia, donde se encontraba el prófugo uruguayo.

La acción se realizó sin bajas en la Policía ni entre civiles, tras lo cual el Gobierno inició gestiones para que Marset sea expulsado a Estados Unidos.

El Gobierno informó de que Marset instaló en Santa Cruz su base de operaciones y que los operativos desarrollados antes y después de su captura derivaron en la confiscación de viviendas, aeródromos, avionetas, drogas y vehículos valorados en 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros).

El sábado, los cuatro integrantes del cuerpo de seguridad fueron presentados a los medios, incluida la mujer, que fue identificada como la hermana de Marset, y horas después la Justicia dispuso la detención preventiva de todos.

También se detuvo a otras cuatro personas: un brasileño presuntamente vinculado a la organización Comando Vermelho y un chileno con antecedentes de narcotráfico, mientras que no se dieron detalles sobre los otros dos.

La Embajada estadounidense indicó el viernes que la captura de Marset fue resultado del «Escudo de las Américas», un bloque impulsado recientemente por el mandatario Donald Trump y varios presidentes de Latinoamérica para cooperar en temas de seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.

Marset estuvo prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del mexicano «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.EFE

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