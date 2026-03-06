The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. concede exención de 30 días para permitir ventas de petróleo ruso a India

Washington, 5 mar (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este jueves una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios.

La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta oficial de X, quien precisó que la autorización «no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones que involucran petróleo ya varado en el mar». EFE

