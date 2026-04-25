EE.UU. condena de forma «enérgica» el ataque «terrorista» en Mali

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Nueva York, 25 abr (EFE).- Estados Unidos condenó este sábado de forma «enérgica» el ataque «terrorista» perpetrado en Mali, en una jornada marcada por una ofensiva a gran escala de los grupos independentistas del norte, que aseguran haber tomado la ciudad estratégica de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacaron de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

En un comunicado de la Oficina de Asuntos Africanos (AF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, el Gobierno estadounidense expresó sus «más profundas condolencias a las víctimas, sus familias y todos los afectados», al tiempo que reafirmó su apoyo al pueblo y al Gobierno maliense frente a la violencia.

«Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos para avanzar en la paz, la estabilidad y la seguridad en todo Mali y la región», subrayó la oficina diplomática en un mensaje difundido en la red social X.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado de que «grupos armados terroristas» intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron «reveses inmediatos» del Ejército, en el contexto de una ofensiva secesionista en el norte del país.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa amplia región del norte, anunció el inicio de la «batalla de la liberación» y aseguró haber tomado el control de la ciudad estratégica de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacaron Bamako y ciudades cercanas.

El Ejército maliense aseguró que la situación «está totalmente bajo control» y llamó a la población a mantener la calma y no difundir vídeos ni mensajes de propaganda destinados a generar inquietud.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. EFE

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