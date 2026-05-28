EE.UU. confirma que alcanzó un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump

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Washington, 28 may (EFE).- Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del Gobierno norteamericano confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano. EFE

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