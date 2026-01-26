EE.UU. considera un «logro» de Trump el retorno de los restos del último rehén en Gaza

2 minutos

Washington, 26 ene (EFE).- La Casa Blanca calificó este lunes como un «enorme logro» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el retorno de los restos de Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.

«Este es un enorme logro en materia de política exterior para el presidente de Estados Unidos, para el Estado de Israel y, francamente, para todo el mundo», expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt subrayó que Trump «hizo posible lo imposible» con la liberación de los rehenes y, por ello, apuntó que se trata de «una gran noticia» para Estados Unidos y para sus aliados en Oriente Medio.

La portavoz aseguró además que una veintena de nuevos países se han sumado en los últimos días a la Junta de Paz, un organismo internacional liderado por Trump para supervisar el alto el fuego en Gaza y buscar la resolución de otros conflictos internacionales.

El cuerpo de Givili, policía israelí, fue localizado este lunes en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la ciudad de Gaza controlada por el Ejército israelí, donde sus fuerzas llevaban dos días buscando con maquinaria pesada.

El Ejército israelí anunció el hallazgo, aunque Hamás asegura que ayudó a encontrarlo, un compromiso que adquirió con la firma del plan de paz de Trump, en octubre del año pasado.

Con la recuperación del cuerpo de este policía israelí ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego que empezó el 10 de octubre) y la entrega de los restos de los 28 muertos, estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Tras el hallazgo de los restos, varios dirigentes israelíes se han quitado el pin del lazo amarillo, el principal símbolo que conmemoraba a los cautivos, para celebrar que todos ellos han regresado ya a Israel. EFE

er/fpa