EE.UU. contempla enviar 10.000 soldados más mientras siguen los ataques: día 28 de guerra

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- A un día de que se cumpla un mes del conflicto en Irán, el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según The Wall Street Journal, y continúan los ataques en la región.

La guerra y los planes de combate prosiguen mientras siguen sin concretarse unas posibles negociaciones entre EE.UU. e Irán, mediadas por países como Pakistán.

A continuación, lo último de la guerra en su vigesimoctavo día:

¿10.000 soldados más a Oriente Medio?

– El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio que incluirían tropas terrestres, según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes del Departamento de Guerra (antes Defensa).

– EE. UU. no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y el de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.

– Por otro lado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán «a petición del Gobierno» de Teherán, según informó en su red Truth Social.

Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Hizbulá ataca Israel

– El Ejército de Israel anunció la madrugada del viernes nuevos ataques contra Teherán en su canal de Telegram, en el que aseguraron haber «completado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán».

– A su vez, el Ejército israelí aseguró que la milicia chií Hizbulá había lanzado más de 100 misiles contra Israel el jueves, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país.

Drones contra el Golfo

– Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó este viernes en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad’an Fadel. Dos horas antes, el Ejército kuwaití indicó que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques de «misiles y drones hostiles», sin que se sepa si estos derribos corresponden a los mencionados previamente.

– En Arabia Saudí, el Ministerio de Defensa también comunicó durante la noche varios ataques, todos ellos en la región oriental. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó al menos seis drones, según el recuento de los comunicados oficiales.

– La víspera, Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus defensas aéreas habían interceptado 372 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.826 drones procedentes de Irán desde el inicio de la guerra, que provocaron la muerte de al menos 11 personas.

China recibe al director de la OIEA

– El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, recibió en Pekín al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ante quien sostuvo que atacar instalaciones nucleares en Oriente Medio «tendría consecuencias incalculables» y sumiría a la región en la miseria.

– «Debemos impedir que la confrontación se intensifique (…). Solo un alto el fuego inmediato y la reanudación del diálogo y la negociación pueden eliminar verdaderamente las causas del conflicto (entre Irán y EE.UU e Israel)», señaló el jefe de la diplomacia china.

¿Negociaciones en Pakistán?

– Esta misma semana, Grossi afirmó en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera que este fin de semana podrían celebrarse en Islamabad nuevas conversaciones indirectas entre delegaciones de Irán y EE.UU., en las que Washington podría exigir el «enriquecimiento cero» por parte de Teherán como condición para el acuerdo. Pakistán no ha confirmado la reunión por el momento.

– El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, confirmó este jueves que el Gobierno de Pakistán ejerce como mediador en las negociaciones indirectas con Irán. Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, lideraron en febrero las negociaciones para un acuerdo nuclear, que se rompieron cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero el ataque.

– El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos que «está siendo deliberada» por Teherán. EFE

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