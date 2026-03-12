EE.UU. cumple con requisito final para extradición de exministro costarricense

San José, 12 mar (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos cumplieron con el requisito final solicitado por Costa Rica para conseguir la extradición del exministro de Seguridad, Celso Gamboa, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Texas (EE.UU.) de los delitos de asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína.

El Ministerio Público de Costa Rica confirmó este jueves que el Gobierno de Estados Unidos remitió la promesa formal por escrito de que en caso de imponerse una condena a Gamboa, esta no excedería el máximo de 50 años de prisión que corresponde al límite de pena establecido en la legislación costarricense.

La otra promesa consiste en ofrecer la garantía de que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

Esta documentación fue solicitada por un tribunal costarricense en apego a la ley de extradición que establece que, por ejemplo, las personas extraditadas no pueden ser condenadas a más años de la pena máxima en Costa Rica, que es de 50 años.

De acuerdo con la Fiscalía, la documentación entregada por Estados Unidos ya fue remitida al Tribunal Penal de San José, instancia que deberá continuar con el trámite de extradición.

Estados Unidos también envió las promesas formales para la extradición del costarricense Edwin López Vega, supuesto socio de Gamboa. Ambos se encuentran detenidos en una cárcel de máxima seguridad de Costa Rica mientras avanza el proceso de extradición.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Gamboa de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío a EE.UU. desde Colombia a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

Según la acusación de Estados Unidos, Gamboa usó la red de contactos dentro del Gobierno costarricense para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes.

Gamboa además habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que jugaba en la segunda división de Costa Rica.

Celso Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad (2014-2015), director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014) y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera, pero un año y medio después fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción.

En mayo de 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

A partir de entonces, más de una decena de costarricenses han sido solicitados en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. EFE

dmm/rao/nvm

