EE.UU. da por resueltos los principales puntos de su acuerdo comercial con la India

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Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- El embajador estadounidense en la India, Sergio Gor, aseguró este jueves que los principales puntos del acuerdo comercial entre ambos países ya están resueltos, a dos días del inicio de una gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que incluirá una visita al país asiático.

«Las grandes cuestiones, el marco general y los principales puntos están resueltos», afirmó Gor durante el Bloomberg New Economy Forum, celebrado en Nueva Delhi, aunque evitó precisar qué asuntos siguen pendientes y señaló que corresponderá a los ministros anunciar los detalles del pacto.

El diplomático explicó que en las negociaciones, iniciadas hace aproximadamente un año y medio, han llegado a discutir los aranceles aplicables a productos específicos, en un proceso que calificó de complejo por el tamaño de ambas economías.

«Siempre va a quedar algún asunto menor», señaló Gor, quien añadió que durante las conversaciones surgen nuevas cuestiones, como las relacionadas con los avances tecnológicos.

Las declaraciones coinciden con el anuncio de las autoridades indias de que la primera fase del acuerdo comercial ha quedado cerrada y se encuentra en proceso de redacción jurídica, aunque todavía no se ha anunciado una fecha para su firma.

La ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharaman, advirtió a principios de octubre de que las negociaciones habían llegado a un punto en el que nuevas concesiones resultaban especialmente difíciles.

El acuerdo busca resolver las disputas arancelarias y ampliar el acceso a los mercados de ambas economías, en unas relaciones comerciales sometidas a nuevas tensiones por las sanciones estadounidenses relacionadas con las compras indias de petróleo ruso.

Rubio viajará del 17 al 22 de octubre a Uzbekistán y la India, donde tiene previsto mantener encuentros centrados en la cooperación estratégica, energética y comercial.

Por el momento, Gor no ha confirmado si la visita del secretario de Estado permitirá anunciar formalmente el acuerdo. EFE

mtv/igr/ah

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