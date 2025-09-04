EE.UU. declara a las bandas ecuatorianas Lobos y Choneros organizaciones terroristas
Quito, 4 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que su país ha designado este jueves a las bandas criminales ecuatorianas de Los Lobos y Los Choneros grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.
Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró terroristas a inicios de 2024, junto a otras grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino. EFE
