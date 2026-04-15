EE.UU. designa a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela en reemplazo de Dogu

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Caracas, 15 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria.

En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su «asignación temporal en Caracas está llegando a su fin» y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará «próximamente» al país para ocupar su puesto. EFE

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