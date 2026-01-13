EE.UU. designa terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y el Líbano

1 minuto

Washington, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos designó este martes como grupos terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y el Líbano, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

La decisión llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese grupo por sus vínculos con Hamás. EFE

