EE.UU. despliega aviones y buques para apoyar la asistencia a Venezuela por los terremotos

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Washington, 25 jun (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las «operaciones de socorro» en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.

«Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos», indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

«Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia», detallaron las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos aseguró que «continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir» las fuerzas armadas estadounidenses «en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas». EFE

lfp/nvm