EE.UU. destaca la intención de Seúl de liderar su propia defensa ante nueva estrategia

3 minutos

Seúl, 26 ene (EFE).- Estados Unidos valoró este lunes la determinación de Corea del Sur de desempeñar un papel protagonista en la defensa de la península coreana, tras la reciente publicación de la nueva Estrategia Nacional de Defensa estadounidense, que señala que Seúl está en condiciones de asumir una responsabilidad «principal» en la disuasión de Corea del Norte.

El subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Guerra estadounidense, Elbridge Colby, valoró «la voluntad de Corea del Sur, como alianza ejemplar, de desempeñar un papel líder en la defensa de la península coreana mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades de defensa», durante una reunión con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, según un comunicado.

El encuentro entre el número 3 del Pentágono y el canciller surcoreano se produce en un contexto marcado por la nueva Estrategia Nacional de Defensa (NDS) de EE. UU., publicada la semana pasada, que apunta a un posible ajuste de la postura de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur, en línea con la política de ‘Estados Unidos primero’ (America First) del Gobierno de Donald Trump.

Varios analistas interpretaron el documento como una apuesta por priorizar capacidades sobre número de tropas y dotar a la presencia militar estadounidense de mayor flexibilidad regional.

La estrategia subraya que Corea del Sur puede liderar la defensa convencional frente a Pionyang con un apoyo estadounidense «crítico pero más limitado», insinuando que Washington mantendrá la disuasión nuclear.

El marco también es visto como favorable al impulso del traspaso del control operativo en tiempo de guerra (OPCON) a Seúl, un objetivo del Ejecutivo surcoreano.

La NDS no menciona la desnuclearización de Corea del Norte entre sus objetivos. El tema ya había sido omitido en el informe de la reunión de diciembre del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) de Seúl y Washington, un hecho sin precedentes en el grupo, y en la revisada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense (NSS), rompiendo con las menciones constantes desde el inicio del programa nuclear norcoreano en 2003.

Las omisiones podrían ser señales de una caída en la prioridad estratégica de la desnuclearización norcoreana para EE.UU., en medio de las intenciones de Trump de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuyo régimen ha condicionado el diálogo a descartar el desarme nuclear de Pionyang.

El Ministerio de Defensa surcoreano destacó este lunes que la NDS reconoce la capacidad y determinación del país para asumir un rol más activo en la seguridad de la península, mientras el presidente, Lee Jae-myung, reiteró el fin de semana que una defensa autónoma sólida es «lo más básico de lo básico» para garantizar la paz y un crecimiento económico sostenible.

Colby estará en Seúl hasta el martes, según fuentes citadas por la agencia local de noticias Yonhap, para después dirigirse a Japón. EFE

rvb/jdg/rrt