EE.UU. destaca progresos en gasto militar de España, que considera “aliado comprometido”

2 minutos

Bruselas, 10 feb (EFE).- El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó este martes que España está haciendo “grandes progresos” en gasto en defensa a corto plazo, y destacó que es un “aliado comprometido”.

“Sinceramente, creo que España está haciendo grandes progresos a corto plazo. Es evidente que se han adherido al compromiso de defensa de La Haya”, indicó Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza del próximo jueves en Bruselas.

El diplomático se refirió así al acuerdo de los líderes de la OTAN en su cumbre de La Haya del año pasado, para llegar a invertir en diez años un 3,5 % de su PIB en gasto militar puro y otro 1,5 % en inversiones complementarias.

No obstante, España indicó entonces que podría alcanzar los objetivos de capacidades asignados por la Alianza invirtiendo solo un 2,1 % de su PIB en defensa, algo que levantó las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Creemos que las capacidades a las que se han comprometido supondrán un 3,5 % de gasto real en defensa, más otro 1,5 % en resiliencia e infraestructuras, y España no estaba de acuerdo, (dijo que) se podía hacer por menos”, comentó Whitaker.

En cualquier caso, dejó claro que lo que esperan es que se cumplan los objetivos de capacidades, y agregó que si España “puede hacerlo más barato, sería fantástico”.

“No creemos que sea posible, pero si lo es, por favor, enséñennos cómo hacerlo. Porque, como saben, creemos que tenemos una idea bastante clara de cuánto cuestan la artillería, los tanques y los soldados. Pero, como saben, considero a España un aliado comprometido”, indicó.

Whitaker dijo que precisamente se había reunido este martes con el embajador de España ante la OTAN, Federico Torres Muro, para abordar diferentes asuntos, entre los que se encontraba el gasto en defensa.

“Mantenemos esas conversaciones de forma continua y regular. Se mantienen tanto con el personal internacional como, por supuesto, conmigo y con mi personal aquí, en la OTAN, de EE. UU.”, comentó.

En cualquier caso, Whitaker explicó que “todavía hay algunos aliados que deben dar un paso adelante, en particular aquellos que se encuentran geográficamente más alejados del flanco oriental de la OTAN”.

“No están avanzando tan rápido como deberían, y realmente esperamos que, al final, hagan más”, recalcó.

Dejó claro no obstante que “no se trata solo de porcentajes” y que los aliados “deben centrarse también en la preparación, las capacidades y la letalidad”. EFE

rja/ahg/fpa