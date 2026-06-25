EE.UU. destina 150 millones de dólares a la asistencia tras los terremotos en Venezuela

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Washington, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles.

El Departamento de Estado detalló en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Entre estas figuran World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Asimismo, la Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Ambos equipos, integrados por bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda con perros, ya fueron desplegados el año pasado en Jamaica en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.

Según las autoridades venezolanas, los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 estructuras resultaron dañadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, anunció el miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar «con rapidez» para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron «un número devastador de muertos». EFE

er/acm