EE.UU. destina más de 386 millones de dólares en ayuda tras los terremotos en Venezuela

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Washington, 8 jul (EFE).- Estados Unidos ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a los afectados por los terremotos que azotaron Venezuela hace dos semanas, según informó este miércoles el Departamento de Estado.

La ayuda incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico para los damnificados, canalizados a través de organizaciones como la Cruz Roja, Unicef o el Programa Mundial de Alimentos, entre otras.

La Administración del presidente, Donald Trump, aseguró que ya ha entregado más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre ellos kits de refugio, higiene, lonas, cubos y equipos de cocina, con los que estima haber llegado a unas 70.000 personas afectadas por los terremotos.

Como parte de la operación, Washington anunció la creación de un puente aéreo humanitario entre EE.UU. y Venezuela, coordinado por el Departamento de Estado, la organización Airlink y la empresa Amazon, que, según detalló, permitirá trasladar semanalmente suministros desde Miami «sin coste para las organizaciones humanitarias».

La respuesta estadounidense también ha incluido el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano. Más de 2.400 efectivos de 60 equipos internacionales procedentes de 29 países, junto con casi 200 perros especializados, participaron en las labores de rescate tras los sismos.

Los equipos estadounidenses enviados desde Virginia, California y Florida ya regresaron a sus bases después de completar su misión, aunque el Departamento de Estado asegura que todavía cuenta con personal sobre el terreno para continuar con la entrega de asistencia humanitaria.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que tuvieron lugar el pasado 24 de junio, dejan hasta ahora 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, según cifras oficiales. EFE

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