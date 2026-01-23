EE.UU. destruye un nuevo bote en el Pacífico supuestamente ligado al narcotráfico

1 minuto

Washington, 23 ene (EFE).- Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente. EFE

dte/gpv

(video)