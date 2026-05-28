EE.UU. detiene a la hija del exvicepresidente y general cubano Ulises Rosales

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Miami, 28 may (EFE).- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (2009-2019) Ulises Rosales, según confirmó este jueves a EFE el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El arresto de Rosales Aguirreurreta ocurrió el martes pasado en Miami, según informó un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, mientras que el sistema electrónico del ICE muestra que la mujer está detenida en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, en el sur de Florida.

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando en Orlando, Florida. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación», indicó el vocero del DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional no dio más detalles sobre la detención, al aseverar que «cada extranjero ilegal recibe su debido proceso».

La mujer es hija de Rosales, un general que luchó junto a Fidel Castro, pues se integró desde joven al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, y tras el triunfo de la Revolución en 1959 ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas.

También fue miembro de la alta dirección del gobernante Partido Comunista de la isla, posee el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y dirigió los ministerios del Azúcar y de la Agricultura.

Su detención refleja la creciente presión de Washington a La Habana, incluyendo el arresto de cubanos aliados del gobierno castrista en Estados Unidos.

Apenas hace una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.

Por otro lado, una corte federal en el Distrito Central de Florida condenó este jueves a siete meses de cárcel al piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez por mentir en sus formularios de inmigración.

Además, González-Pardo Rodríguez es uno de los cinco militares a los que el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. imputó la semana pasada, junto con el expresidente cubano Raúl Castro, por el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996, incidente en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

Estados Unidos sancionó, el 7 de mayo, al conglomerado militar cubano Gaesa como parte de las acciones para ahogar la economía isleña en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de controlar el país caribeño. EFE

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