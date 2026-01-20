The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. detiene un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Washington, 20 ene (EFE).- El Comando Sur de Estados Unidos detuvo este martes un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente, Donald Trump.

El buque, detenido bajo el operativo «Lanza del Sur», fue identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia. EFE

