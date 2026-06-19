EE.UU. dice no haber olvidado el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

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San José, 19 jun (EFE).- Estados Unidos aseguró este viernes que no ha olvidado el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua naturalizado español, asesinado a tiros hace un año en San José, Costa Rica, donde se había exiliado.

«Hoy, hace un año, hombres armados asesinaron en San José a Roberto Samcam, un militar retirado nicaragüense, analista político y exiliado. No lo hemos olvidado», afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos -a través de su cuenta en X-.

«La justicia exige que rindan cuentas todos aquellos que ordenaron y llevaron a cabo su asesinato», señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.

EE.UU. exigió al Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo acabar con «la represión transnacional» y denunció que «el pueblo nicaragüense ya ha sufrido lo suficiente bajo la dictadura Murillo-Ortega».

El asesinato a tiros de Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025 en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre entró en el condominio donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, según el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ).

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno sandinista y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica desde julio de 2018 por razones de seguridad y fue naturalizado español luego de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de «traición a la patria».

El militar en retiro había denunciado al Ejército «como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018» en Nicaragua, así como de ordenar una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

La familia de Samcam sostiene que se trató de un asesinato político, un crimen de lesa humanidad, planificado por el Gobierno nicaragüense.

Ingeniero industrial de profesión, con estudios de maestría en Geopolítica y Administración de Empresas, Samcam Ruiz era un activo comentarista sobre la situación política de su país en medios de prensa nicaragüenses en el exilio y autor del libro ‘Ortega, El Calvario de Nicaragua’, entre otros.

La familia del opositor asesinado ha pedido a Estados Unidos y España que se involucren, junto con Costa Rica, en la investigación sobre ese crimen.

Las autoridades de Costa Rica han detenido a cinco sospechosos de participar en el homicidio e investigan si se trató de un asesinato por motivos políticos.EFE

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