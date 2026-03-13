EE.UU. dice que captura de Marset en Bolivia es resultado del ‘Escudo de las Américas’

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La Paz, 13 mar (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Bolivia destacó que la captura del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pone fin a un «reinado de terror y caos» y es un resultado del ´Escudo de las Américas’, en relación al bloque de países liderados por Washington para fortalecer la seguridad del hemisferio.

«Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento acelerado de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte», señaló la embajada en sus redes sociales.

La publicación va acompañada por una imagen del Departamento de Estado en la que se ofrece una recompensa de dos millones de dólares «por información que conduzca al arresto» de Marset, con la palabra superpuesta «capturado». El supuesto narcotraficante ya fue trasladado a EE.UU.

El ‘Escudo de las Américas’ es el nombre de la cumbre de mandatarios de derecha que hace unos días lideró el presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de promover la «libertad, seguridad y prosperidad» en la región y cooperar en temas de seguridad, migración y la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades bolivianas explicaron que la captura de Marset fue ejecutada por la Policía Boliviana y sin intevención de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), organización que solo se ocupó de su traslado hacia el país estadounidense.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. EFE

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