EE.UU. dice que Colombia no coopera suficiente para ser invitada al Escudo de las Américas

1 minuto

Washington, 10 mar (EFE).- La Casa Blanca afirmó este martes que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve «el nivel de cooperación» necesario por parte del Gobierno colombiano.

«No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. EFE

