EE.UU. dice que el texto del acuerdo con Irán se dará a conocer en 24 o 48 horas

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Washington, 15 jun (EFE).- El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas, explicó este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump.

Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que será firmado de forma oficial el viernes en Suiza. EFE

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