The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. dice que el texto del acuerdo con Irán se dará a conocer en 24 o 48 horas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 15 jun (EFE).- El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas, explicó este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump.

Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que será firmado de forma oficial el viernes en Suiza. EFE

er/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR