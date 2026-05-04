EE.UU. dice que embarcaciones de 87 países están afectadas por el bloqueo iraní de Ormuz

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Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- El Ejército de Estados Unidos informó este lunes que embarcaciones de 87 países distintos están actualmente afectadas por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, a la espera de que EE.UU. las escolte en el marco de una operación para permitir su tránsito seguro.

«Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo representan a 87 países de todo el mundo y, como mencionó el presidente (Donald Trump), son simplemente observadores neutrales e inocentes», informó en una rueda de prensa el comandante Brad Cooper, del Comando Central del Ejército estadounidense.

«En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con docenas de barcos y empresas navieras para fomentar el flujo de tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los barcos de forma segura a través del estrecho corredor comercial», añadió.

Las declaraciones de Cooper se producen horas después de que EE.UU. afirmara que había facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, un «primer paso» de una operación que Trump anunció anoche.

EE.UU. destruye siete lanchas iraníes

El operativo, en el que Trump dijo que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

Sin embargo, Irán sostuvo hoy que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho tras emitir una «advertencia firme y rápida» e indicó que había impactado con misiles en un navío estadounidense, un extremo desmentido por el Centcom

Un buque con bandera surcoreana también fue supuestamente atacado por Teherán, según Trump.

También este lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.EFE

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