EE.UU. dice que Irán no posee actualmente embarcaciones en el golfo de Omán

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Estados Unidos afirmó este lunes que Irán no tiene embarcaciones actualmente en el golfo de Omán, una zona estratégica para el comercio mundial de crudo, apenas dos días después de que una flota de once buques se desplegara en estas aguas, aunque no precisó su destino actual.

«Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el golfo de Omán; hoy no tiene ninguno. El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado», informó el Mando Central de EE.UU. en X.

El comando también compartió un video de un supuesto ataque a uno de los buques iraníes, sin precisar más detalles ni la fecha de la grabación.

«La libertad de navegación marítima ha sustentado la prosperidad económica estadounidense y mundial durante más de 80 años. Las fuerzas estadounidenses seguirán defendiéndola», agregó.

El golfo de Omán es la única vía de entrada y de salida al estrecho de Ormuz, por donde pasa a diario más del 20 % de la producción de petróleo.

Irán amenazó con bloquear dicho estrecho tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel en la madrugada del sábado, que se saldó con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El país persa respondió con bombardeos contra Tel Aviv y otros puntos de Israel, pero también contra Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países árabes, donde ha atacado objetivos estadounidenses y bases militares.

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, instó este lunes a las navieras a «evitar transitar por la región» del golfo Pérsico «hasta que mejoren las condiciones», en un comunicado de su secretario general, Arsenio Domínguez.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos, y en Israel se han registrado diez muertes. EFE

