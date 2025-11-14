EE.UU. dona a Guatemala equipo militar valorado en 3,5 millones de dólares

Ciudad de Guatemala, 14 nov (EFE).- Guatemala y Estados Unidos fortalecieron este viernes su cooperación y lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, con la donación por parte de Washington de equipo militar valorado en 3,5 millones de dólares.

La entrega, que hace parte de la cooperación en defensa entre ambos países, se formalizó en el Comando Naval del Pacífico e incluye medios de movilidad terrestre y marítima.

El embajador de EE.UU. en Guatemala, Tobin John Bradley, detalló que la donación está valorada en «aproximadamente 3,5 millones de dólares» y consta de tres embarcaciones rápidas de respuesta costera Silver Ships, veintiún cuatrimotos Polaris, dos camionetas Ford F-450 y veinte lanchas inflables Zodiac con motores, entre otros equipos.

«Guatemala es un líder en esta lucha (contra el crimen transnacional y el narcotráfico). Participa activamente en operaciones de interceptación marítima, incautando más de 7.500 kilogramos de drogas ilícitas en este año (…) Su compromiso envía un mensaje claro: esto se trata de compartir las responsabilidades y los beneficios de la seguridad para nuestra región», agregó Bradley.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aseguró que la entrega es una «expresión del fortalecimiento de una relación estratégica» para combatir al crimen transnacional, un «enemigo ágil y flexible». El mandatario añadió que el equipo servirá para «negarle a los criminales la libertad de tránsito, obstruir rutas e interceptar operaciones».

Arévalo subrayó que esta «confianza» de EE.UU. es posible gracias a la «transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción» de su Gobierno.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz, afirmó que este apoyo «trasciende ampliamente el valor material». El funcionario explicó que la cooperación se traduce en «entrenamiento especializado, programas de capacitación específica e intercambio de información estratégica».

Sáenz dijo además que la colaboración con EE.UU. ha permitido a Guatemala pasar de ser «observadores a actores plenos» en ejercicios regionales, al reforzar la interoperabilidad y la profesionalización del Ejército.

El pasado mes de mayo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala formalizaron un acuerdo para la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura de Puerto Quetzal (Pacífico), lo que según Bradley, forma parte de la cooperación para robustecer la seguridad marítima regional y que se ha traducido en las recientes incautaciones de drogas. EFE

