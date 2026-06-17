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EE.UU. e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor, según Axios

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Washington, 17 jun (EFE).- Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado este miércoles un memorando de entendimiento que ya está en vigor, según informaron hoy dos funcionarios estadounidenses al medio especializado Axios.

El presidente, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y posteriormente se envió una fotografía de la firma a Teherán, de acuerdo con el medio digital. EFE

dte/jrh

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