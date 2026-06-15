EE.UU. e Irán firmaron acuerdo virtualmente el domingo antes de acto en Suiza, dice Vance

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Washington, 15 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que Estados Unidos e Irán firmaron «ayer» domingo «virtualmente» el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Suiza.

«Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer y no se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar», declaró Vance a la televisión ABC al ser preguntado por si Teherán recibirá algún activo con la rúbrica del acuerdo. EFE

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