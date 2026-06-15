EE.UU. e Irán firmaron acuerdo virtualmente el domingo antes de acto en Suiza, dice Vance

2 minutos

Washington, 15 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que Estados Unidos e Irán firmaron «ayer» domingo «virtualmente» el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Suiza.

«Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer y no se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar», declaró Vance a la televisión ABC al ser preguntado por si Teherán recibirá algún activo con la rúbrica del acuerdo.

En otra intervención con la cadena estadounidense CNBC, Vance afirmó que Washington está hablando directamente con «el régimen iraní» y dijo que confía en que el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, participen en la mesa de negociaciones.

El acuerdo preliminar alcanzado prorroga el alto fuego vigente desde el 8 de abril por 60 días más y sienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear.

Los compromisos garantizan también la apertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva el pasado 28 de febrero, y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

Vance defendió el actual memorando de entendimiento en comparación con el acuerdo nuclear JCPOA, firmado por el expresidente estadounidense, Barack Obama, y cancelado en 2018 por el actual mandatario Donald Trump durante su primer mandato.

El vicepresidente estadounidense defendió que el nuevo texto sigue «una dirección totalmente nueva» para Estados Unidos y que sus socios de la región «ven con buenos ojos este acuerdo porque creen que generará una dinámica totalmente nueva en Oriente Medio».

Vance no aclaró la composición de la delegación estadounidense que acudirá el próximo 19 de junio a Suiza, para formalizar el memorando de entendimiento, al que seguirán nuevas negociaciones para detallar los términos del fin de la guerra. EFE

lfp/pcc