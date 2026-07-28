EE.UU. eleva a 22 los barcos frenados hacia Irán en un operativo con más de 20 buques

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Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes que tiene desplegados más de veinte buques de guerra en Oriente Medio apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que han impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país.

«Hay más de 20 buques de guerra de la Marina de EE.UU. operando en todo el Medio Oriente apoyando misiones militares, incluyendo la estricta aplicación del bloqueo del muro de acero de Estados Unidos contra Irán», dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

«A fecha de 28 de julio, el Centcom ha redirigido 18 buques comerciales, desactivado 2 y abordado 2 para garantizar el cumplimiento total», agregó la institución, sin especificar la fecha de inicio.

Estas operaciones se enmarcan en el bloqueo naval que EE.UU. impuso contra Irán entre el 13 de abril y el 18 de junio, y que restableció este mes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.

No obstante, Trump anunció ayer que ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, advirtiendo que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

El presidente estadounidense se reunió este martes en Míchigan con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por primera vez desde el inicio, el pasado febrero, de la guerra con Irán.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Desde la implementación inicial del bloque marítimo, las fuerzas de EE.UU. han desviado más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y han permitido el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.EFE

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