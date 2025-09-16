EE.UU. elimina a Colombia de la lista de países que combaten al narcotráfico

1 minuto

Washington, 15 sep (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico y fue designada, junto a otras cuatro naciones, por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado. EFE

dte/eav