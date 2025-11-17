EE.UU. elimina arancel de 10 % a más de 200 productos de Perú, anuncia el Gobierno peruano

1 minuto

Lima, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos eliminó el arancel del 10 % impuesto desde abril por el presidente Donald Trump a más de 200 productos peruanos, más de la mitad de ellos agrícolas, según anunció este lunes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

En un comunicado, la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera, señaló que la administración de Donald Trump incrementó la lista de productos peruanos libres del «arancel recíproco» medante una orden ejecutiva.

«Con esta medida, más de 200 nuevos productos, de los cuales alrededor de 100 corresponden a productos de la canasta agroexportadora peruana, podrán ingresar sin pagar aranceles», indicó el Ejecutivo al detallar que algunos de estos son el café, el cacao, aguacates (paltas) o limones, entre otros.EFE

pbc/fgg/enb