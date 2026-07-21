EE.UU. emite una alerta de viaje por riesgo de una «escalada imprevista» en Oriente Medio

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Washington, 20 jul (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una «escalada imprevista» del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

En la alerta, el Gobierno estadounidense señaló que «debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista», por lo que instó a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados estadounidenses.

El Departamento de Estado advirtió, además, que la evolución del conflicto podría provocar interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y pidió a los estadounidenses que se encuentren en Oriente Medio prepararse para posibles cambios repentinos en las condiciones de seguridad y transporte.

La alerta, de alcance mundial, no prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos estadounidenses a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje, mientras Washington sigue de cerca la evolución de la situación en la región.

La nueva advertencia de Estados Unidos se da en el décimo día de intercambio de ataques entre Washington y Teherán, luego de que el presidente Donald Trump diera por concluida la tregua entre ambas partes.

Durante este periodo, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle «pagar» por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

«Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más», advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar en Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hace casi dos semanas.

Con esto, al menos diecisiete militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en sesenta días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han registrado bombardeos y ataques de uno y otro lado. EFE

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