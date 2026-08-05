EE.UU. en máximo nivel de alerta por incendios forestales ante 94 grandes focos activos

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- Estados Unidos mantiene este miércoles su máximo nivel de preparación para hacer frente a los incendios forestales, cuando los bomberos lidian para contener al menos 94 fuegos de gran magnitud en todo el país, obligando a la evacuación de miles de personas.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés) mantiene el nivel 5 – el más alto- en la asignación de recursos a la lucha contra las llamas que había proclamado desde el mes pasado, tras la poca tregua que ha dado el fuego.

Las condiciones climatológicas no han mejorado en agosto y el panorama no es muy halagüeño. Este martes se reportaron 97 nuevos incendios en todo el país, incluidos tres de gran magnitud.

Según los datos del NIFC, los bomberos trabajan actualmente para contener 94 incendios de gran magnitud que permanecen activos en todo el territorio nacional y más de 28.700 efectivos están asignados a estas tareas.

En lo que va de año, los bomberos respondieron a 45.184 incendios forestales, la mayor cantidad registrada en una sola temporada en los últimos diez años, que han arrasado cerca de 2,1 millones de hectáreas en Estados Unidos.

Sin tregua

El noroeste del país continúa registrando la mayor actividad de incendios forestales a nivel nacional, con 49 fuegos de gran magnitud activos en los estados de Washington y Oregón.

En Washington, el incendio de Sinlahekin creció hasta superar las 47.348 hectáreas, en un área muy cercana a la frontera con Canadá, mientras que el de Little Giant ha superado las 28.327 hectáreas, alrededor del lago Chelan, el tercero más profundo de EE.UU. Ambos fuegos tienen un comportamiento extremo, resaltó NIFC.

Al menos 65.000 personas permaneces bajo ordenes de evacuación en ese estado.

En Oregón, el panorama es más pesimista: los incendios Big Grass, Coleman Creek y Rowe Creek Complex siguen figurando entre los más grandes del país, mientras los bomberos continúan protegiendo comunidades e infraestructura.

La actividad de incendios también se mantiene elevada en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte.

El incendio Widemouth 2 en Utah creció en más de 6.474 hectáreas, mientras que el de Tartar en Idaho superó los 55.846 hectáreas. Ese estado también reportó un nuevo fuego de gran magnitud.

En Nevada, el incendio Ward continúa mostrando un comportamiento extremo.

El pronóstico del clima no ayuda, ya que se esperan días de calor, sequedad y viento en gran parte del oeste del país, que son el perfecto combustible para las llamas.

La clasificación nivel 5 en la preparación para afrontar incendios forestales en los primeros días de agosto está por encima del registrado en 2025, cuando se mantuvo en un nivel 3, al igual que en 2022 y 2023.

Solo en 2024 y 2021 se registró un nivel 5 en los primeros días de agosto. El nivel más bajo decretado recientemente fue en 2019, cuando se situó en la categoría 2 para estar preparados para hacer frente al fuego.

En el nivel 5, los recursos nacionales ya están asignados al combate de incendios en todo el país. EFE

amv/lfp/acm